Від цього залежить шанс на справедливий мир: Арахамія пояснив мету мирних переговорів з Росією

Україна хоче встановити системний переговорний процес з Росією. А ключове його завдання – це побудова так званого "тунелю".

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" та член української переговорної групи Давид Арахамія. Зробив він це у межах конференції YES Annual Meeting 2026, повідомляє 24 Канал.

У чому мета мирних переговорів з Росією на думку Арахамії?

Член української переговорної групи підкреслив, що для створення вищевказаного "тунелю" потрібно встановити регулярний і систематичний контакт в одному місці та з постійним складом учасників.

За його словами, такий процес є необхідним фундаментом. Хоча на початковому етапі такий формат може розчаровувати людей, які щодня потерпають від російських атак.

Іноді ти зазнаєш невдачі на переговорах, але я б не сказав, що ви кожного разу починаєте повністю з нуля. Ви починаєте з чогось, ви отримуєте деякі знання про це, і ви встановлюєте деякі зв'язки щодо цього,

– зауважив він.

Арахамія додав: на відміну від демократичної України, у Росії ухвалення рішень повністю залежить від однієї людини – Володимира Путіна. А зараз той оточений винятково прибічниками війни.

Натомість українська стратегія полягає в тому, щоб залучити всі можливі міжнародні канали – від країн Близького Сходу та БРІКС до європейських партнерів. Головна мета цієї роботи, за словами Арахамії, – виявити усіх чиновників із кабінету Путіна та збільшити кількість людей, які виступають за припинення бойових дій.

"Тож, що більше людей за мир буде навколо Путіна, то кращий шанс, що ми отримаємо справедливий мир, якого ми всі шукаємо. Це спосіб зробити це, я вважаю", – резюмував він.

Що ще заявив Арахамія?

Нардеп зазначив, що наразі переговорному процесу бракує "суттєвого змісту". Водночас він вважає, що ситуація може змінитися після проведення виборів до Держдуми Росії 18 – 20 вересня.

"Я майже впевнений, що вони повернуться на початку жовтня, після виборів до Держдуми", – підкреслив він.

Мирні переговори: які заяви лунали останнім часом?

На полях YES голова Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Україна готується до нового раунду мирних переговорів. І відбутися вони мають у жовтні. Йдеться про тристоронній формат – Україна, Росія, США.

Водночас переговорник з боку США Джаред Кушнер вважає, що Путін уже окреслив лінію, якої Москва хоче досягти. За його словами, якби Україна погодилася відступити до цієї лінії, решта угоди була б готова та узгоджена. Однак Київ наразі не погоджується на такий варіант.

Щодо особистої зустрічі Путіна та Зеленського, то український президент пропонував це зробити у Маямі, де має пройти саміт G20. Однак речник Кремля Дмитро Пєсков назвав такий захід "неможливим".