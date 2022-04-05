Мета окупантів – встановити повний контроль над Донбасом, – Генштаб ЗСУ

Ворог перегруповує війська, аби зосередитись на своїй головній цілі – захопленню Донецької та Луганської областей. Окупанти активно готуються до наступальної операції у східних регіонах.

У Генштабі ЗСУ зазначили, мета ворога – встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей. Наразі ворог поповнює запаси продовольства, пального та боєприпасів.

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Окупанти на Донбасі зосередились на Рубіжному та Попасній

Готують наступ сили зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів Росії. Їхня мета – оточити угруповання Об’єднаних сил.

Ворог таки хоче взяти Маріуполь

На Донецькому і Луганському напрямках ворог зосереджений на тому, аби взяти Попасну та Рубіжне. Не дає спокою окупантам і Маріуполь: вони хочуть повністю його контролювати.

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