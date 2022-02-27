Meta пішла назустріч Україні щодо низки російських ЗМІ: чи заблокують Facebook та Instagram

Американська компанія Meta (раніше Facebook) погодилася виконати деякі прохання української влади. Йдеться про обмеження доступу на території України до облікових записів кількох російських державних ЗМІ.

Проте, компанія наразі не збирається самостійно відключати Російську Федерацію від Facebook і Instagram. Цю заяву зробив віцепрезидент компанії Нік Клег.

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Meta пішла назустріч Україні

Він додав, що компанія підтримує контакт з українським урядом. Зокрема, Meta вивчає інші запити української влади, які стосуються обмеження російських ЗМІ, контрольованих державою.

Нік Клег також сказав вони й надалі маркують та перевіряють на вірогідність ці організації. Водночас компанія заборонила їм рекламу та монетизацію в усьому світі.

Віцепрезидент Meta розповів, що українці зверталися до компанії з проханням заблокувати Facebook та Instagram на території Росії, проте Meta не буде цього робити. Клег назвав дві причини:

росіяни використовують ці соціальні мережі для самоорганізації,

для жителів Росії – це джерела незалежної інформації.

За його словами, влада Російської Федерації вже сповільнює роботу цих платформи на території країни.

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