Що це означає для творців контенту і яких змін варто очікувати найближчим часом – розбираємося в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Деталі стейблкоїн-виплат

Наразі функція доступна не для всіх – на першому етапі до неї мають доступ лише частина творців контенту у Колумбії та Філіппінах. Система дозволяє отримувати виплати безпосередньо на криптогаманці з підтримкою USDC. Серед сумісних рішень – MetaMask, Phantom і Binance Wallet.

Після отримання коштів користувачам доведеться самостійно конвертувати їх у місцеву валюту через криптобіржі. Meta не надає власного сервісу для обміну криптовалюти на фіат. Це означає додатковий крок для тих, хто хоче вивести гроші у звичний спосіб.

Окремо компанія роз'яснила податкові аспекти: користувачі продовжать отримувати стандартні податкові форми, тоді як окрему криптозвітність може надавати Stripe. Зберігати історію транзакцій для податкових цілей користувачам доведеться самостійно. Перед підключенням виплат Meta також рекомендує ознайомитися з ризиками криптовалют і заздалегідь налаштувати гаманець.

Чому Meta повернулася до крипти?

У 2019 році Meta (тоді ще Facebook) анонсувала запуск Libra – криптовалюти, яка мала забезпечити глобальні платежі для мільярдів користувачів. Планувалося, що на старті користувачі зможуть надсилати Libra через Messenger і WhatsApp, а сама валюта слугуватиме посередником для переказу традиційних валют. У перспективі Facebook розраховував, що Libra стане повноцінним платіжним засобом, а на основі її блокчейну з'являться нові фінансові сервіси.

Однак проєкт одразу зіткнувся зі спротивом регуляторів у США та Європі. Під тиском компанія перейменувала його на Diem і змінила концепцію, але це не вирішило проблему. У січні 2022 року Meta продала активи Diem компанії Silvergate Capital і остаточно закрила проєкт.

З того часу ситуація на ринку змінилася. Стейблкоїни набули ширшого визнання як платіжний інструмент, а регуляторне середовище в США стало більш лояльним. Цього разу Meta обрала інший підхід: замість власної інфраструктури компанія використовує готові рішення – стейблкоїн USDC від Circle та платіжну інфраструктуру Stripe. Це дозволяє уникнути регуляторних ризиків, які свого часу зупинили Libra.

Чи зручно це для творців контенту насправді?

Щоб отримати виплату, творцю контенту потрібно підключити зовнішній криптогаманець і обрати одну з двох підтримуваних мереж. Meta одразу попереджає: кошти, надіслані на неправильну адресу або в несумісну мережу, повернути неможливо. Для людини без досвіду роботи з криптовалютою це вже серйозний бар'єр на вході.

Далі – конвертація у місцеву валюту. Потрібно перевести USDC на криптобіржу, пройти верифікацію особи, обміняти токени на фіатну валюту і вивести кошти через банківську систему.

Кожен крок додає комісії та час очікування. Фактично творець отримує не просто виплату, а завдання з кількох етапів, яке треба виконати самостійно.

Очевидно, що такий підхід розрахований не на всіх. Meta, схоже, орієнтується на аудиторію, яка вже знайома з криптовалютами або готова розібратися. Для решти – це зайва складність там, де раніше все вирішувалося одним банківським переказом. Питання в тому, чи зміниться це з часом: якщо компанія справді планує охопити 160+ країн, спрощення процесу виведення коштів стане не опцією, а необхідністю.

Що це означає для творців контенту?

Поки що Meta пропонує не готовий продукт для масової аудиторії, а скоріше інструмент для тих, хто вже орієнтується в криптовалютах.

Пілот у двох країнах – це тест, а не повноцінний запуск. Компанія заявила про плани розширитися до понад 160 країн до кінця 2026 року, але без спрощення процесу виведення коштів масштабування може зіткнутися з реальним спротивом з боку самих творців.

Втім, важливо розуміти: стейблкоїн-виплати – це додаткова опція, а не заміна звичних способів отримання грошей. Ніхто не змушує підключати криптогаманець. Для тих, хто вже працює з криптовалютами, це просто ще один зручний канал виведення коштів – без зайвих посередників і з потенційно нижчими комісіями порівняно з традиційними банківськими переказами.

Також ініціативу Meta можна розцінювати як те, що компанія нарешті знайшла безпечний компроміс із регуляторами, використовуючи перевірені сторонні рішення замість створення власних монетарних систем. Для індустрії створення контенту це створює важливий прецедент: криптовалюта остаточно перетворюється з інструменту для спекуляцій на буденний платіжний засіб.

Творці контенту в країнах із нестабільними банківськими системами отримають альтернативний фінансовий шлюз, а сама Meta – колосальну конкурентну перевагу проти YouTube та TikTok.