Мета Росії – усіх пересварити, вона не очікувала єдності українців і Заходу, – Подоляк

Триває 84 доба героїчної боротьби України проти російських окупантів. Росія не очікувала такого рішучого спротиву українців та єдності Заходу.

Стратегічна мета Кремля сьогодні – усіх пересварити. Так вважає радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Не пропустіть ЗСУ ліквідували вже 28 300 загарбників: свіжі втрати російських військ

Подоляк про стратегічну ціль Росії

За словами Михайла Подоляка, Росія, нападаючи на Україну, не очікувала об'єднання українців та єдності Заходу. Це стало важливим негативним фактором для Кремля у війні проти нашої держави.

Стратегічна мета Кремля сьогодні – всіх пересварити: українців з владою, а країни Заходу одну з одною,

– підкреслив Подоляк.

Втім радник очільника Офісу Президента переконаний, що Росії цього зробити не вийде. Світ, за його словами, вже виробив імунітет до російських інформаційних операцій.

Зверніть увагу Днями окупанти планують знову звинувати Україну у руйнуваннях Маріуполя: залучать світові ЗМІ

Єдність України та Заходу

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країни Заходу об'єднались довкола боротьби нашої держави проти країни-агресорки. Кремль отримав низку нищівних економічних санкцій, міжнародну ізоляцію та засудження, а офіційний Київ – зброю, фінансову підтримку та допомогу усього цивілізованого світу.

Сполучені Штати Америки прийняли закон про ленд-ліз для України. Документ 9 травня підписав президент Джо Байден. Ленд-ліз дозволить нашій державі пришвидшити постачання озброєння та всього необхідного, що допоможе нашим захисникам та захисницям якомога швидше вибити російських окупантів за межі міжнародно визнаних кордонів України та перемогти у війні проти Росії.

На тлі широкомасштабної війни Росії проти України Фінляндія та Швеція вирішили переглянути свої нейтральні статуси. Країни разом подали заявки на вступ до НАТО. Невдовзі Північноатлантичний альянс може розширитись з 30 до 32 країн, чого раніше дуже боявся Путін. Скоро лідери країн-заявників повинні зустрітись із президентом США Джо Байденом, де він, очікується, підтримає рішення скандинавських країн.

Вас може зацікавити – речник президента Росії Пєсков знову розсмішив світ так званим "курсом Путіна": дивіться відео