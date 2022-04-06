Мета санкцій – змусити Росію вибирати між дефолтом і виснаженням доларових резервів, – Білий дім

На Росію очікує нова хвиля санкцій після того. як стали відомі про звірства її окупантів у містах та селах поблизу Києва, особливо в Бучі. Першими санкції наклали в ЄС. На черзі – США.

Деталі про нові санкції, які США запровадять щодо Росії, розповіла речниця Білого дому Джен Псакі. За її словами, вони залишать Росії вибір. Але він буде не такий і великий.

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"Мета – змусити їх зробити вибір. Ресурси Росії не безмежні, особливо зараз, враховуючи нищівні санкції, які ми вводимо. Вони будуть змушені обирати між спустошенням цінних доларових резервів, що залишилися, використанням нового виторгу і – дефолтом", – розповіла Джен Псакі.

Відтак мета полягатиме в тому, щоб зробити війну для Росії доволі дорогою. Це можна зробити, вичерпавши усі її ресурси, що були передбачені для війни. А також створивши проблеми для російської фінансової системи.

Про нові санкції США буде оголошено невдовзі. Цілком ймовірно, що в середу, 6 квітня. Поки точно невідомий санкційний список. Але Псакі підтвердила, що там буде заборона на нові інвестиції в Росію, заходи проти фінансових інститутів, держкомпаній, держчиновників та членів їхніх сімей.