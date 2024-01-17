Майже 15 мільярдів гривень: Метінвест Ахметова відзвітував про напрямки сплати податків

Компанія Метінвест Ріната Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, у 2023 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 14,6 мільярда гривень податків і зборів.

Про це йдеться в офіційному звіті компанії. Про кількість і напрямки сплати податків розповідаємо далі.

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Серед найбільших за обсягом відрахувань:

єдиний соціальний внесок, що становить 3,3 мільярда гривень;

податок на прибуток – 3,2 мільярда гривень;

податок на доходи фізичних осіб – понад 3 мільярди гривень.

Українські підприємства Метінвесту торік збільшили плату за землю майже на 10% проти 2022 року – до 1,2 мільярда гривень. Також зросли виплати екологічного податку – до 608 мільйонів гривень. Вагомим джерелом наповнення державного та місцевих бюджетів України у 2023 році стала плата за користування надрами в розмірі 2,2 мільярда гривень.

Ми пережили ще один надважкий рік війни. Попри проблеми з завантаженням активів і морську блокаду, попри втрату контролю над активами в Маріуполі, зупинення АКХЗ і значне зниження кількості персоналу через війну, Метінвест, як і раніше, залишається одним із найбільших платників податків в Україні. Відмова від належних компанії за законодавством податкових пільг дала змогу спрямувати додаткові кошти на ті напрями, де це потрібно найбільше,

– заявив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

"Ми продовжуємо підтримувати українців та армію на шляху до перемоги та закликаємо кожен бізнес доєднатися і через податки, донати, допомогу ЗСУ та мирним мешканцям підтримувати Україну в час випробувань, який ми всі переживаємо зараз", – наголосив він.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Метінвест спрямував на допомогу Україні вже 4,8 мільярда гривень. З цієї суми понад 2,5 мільярда гривень – допомога бійцям в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Це робить компанію найбільшим приватним донором ЗСУ.

Нагадаємо, у 2022 році компанія Метінвест сплатила до держбюджету понад 20 мільярдів гривень податків. Таких цифр вдалося досягнути завдяки роботі втрачених наразі гігантів "Азовсталь", ММК ім. Ілліча та Авдіївського коксохіму.