Метінвест допомагає захищати Україну від просування ворога

Група Метінвест розпочала допомагати ЗСУ і територіальній обороні по всій Україні. Зокрема компанія надала метал та самотужки виготовляє засоби стримування ворога.

Відповідну інформацію розповіли у групі Метінвест Ріната Ахметова. Зокрема допомогу вони почали надавати з початку повномасштабної війни Росії проти України.

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Метінвест допомагає стримувати ворога

Для захисту міст на базах Метінвест СМЦ почали безоплатно надавати метал для виготовлення їжаків. Ще частину засобів стримання просування ворога було виготовлено на підприємствах Метінвест,

– розповіли у компанії.

У Метінвесті розповіли:

від початку бойових дій зі сталі Метінвесту виготовлено понад 35 000 протитанкових їжаків;

крім цього, підприємства Групи та партнери виготовляють шиповані ланцюги проти колісної техніки та протидесантні їжаки.

У компанії показали, як допомагають стримувати ворога / Фото Метінвест