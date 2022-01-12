"Метінвест" інвестував 100 мільйонів доларів в екологічну модернізацію своїх підприємств

З початку масштабної екологічної модернізація на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча (МККІ) у 2019 році міжнародна гірничо-металургійна група компаній "Метінвест" направила на будівництво сучасних газоочисних установок близько 100 млн доларів.

Сьогодні на меткомбінаті Ілліча триває екологічна модернізація доменного цеху, що передбачає будівництво нових аспіраційних систем. Зокрема, зупинено доменну піч № 4 для капітального ремонту та реконструкції газоочисток. Інвестиції "Метінвесту" в проєкт склали 27 млн доларів.

Нова система фільтрації вже довела свою ефективність на ДП № 3 і ДП №5, які були побудовані з нуля і підключені до агрегатів. Завдяки їй істотно скоротилася кількість викидів речовин у вигляді твердих частинок пилу від ливарних дворів і підбункерних приміщень печей.

Наразі на доменній печі № 4:

зводять систему газоочистки;

демонтовано та перенесено інфраструктуру;

закладено фундамент під об'єкти енергопостачання;

ведеться будівництво фундаментів під фільтри і збір металоконструкцій.

Генеральним підрядником робіт став "Метінвест Інжиніринг".

Вже завершено влаштування фундаментів по обох майданчиках, виконуються роботи з монтажу металоконструкцій як опорних, так і магістральних газоходів для відводів аспіраційних газів. Розпочато роботи з монтажу фільтрів,

– розповів керівник проєкту з будівництва систем аспірації "Метінвест Інжиніринг" Роман Юрченко.

За його словами, реалізація проєкту дозволить ефективно забезпечувати уловлювання і очищення пилоповітряного потоку, який утворюється при виконанні технологічних операцій.

Після запуску нового газоочисного обладнання знизиться рівень викидів пилу від ливарного двору і підбункерних приміщень домни №4,

– розповів начальник відділу охорони навколишнього середовища комбінату імені Ілліча Володимир Колодочка.

Він також додав, що концентрація пилу в очищеному газі буде значно нижче затверджених чинним законодавством України значень,

Крім будівництва газоочисних установок, ведеться капітальний ремонт доменної печі № 4. Завершити його планують у першому кварталі поточного року. Наступний етап – підключення всіх інженерних конструкцій в єдину систему і проведення пуско-налагоджувальних робіт.