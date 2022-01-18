"Метінвест" озвучив умови участі в новому сезоні чемпіонату M.Student Champ

Міжнародна гірничо-металургійна група компаній Метінвест озвучила умови участі в новому сезоні студентського кейс-чемпіонату M.Student Champ. Кращим учням вузів і коледжів випаде нагода поборотися за можливість отримати роботу на підприємствах групи.

Учасники освітньої програми зможуть отримати практичні навички для своєї майбутньої професії, побувати на виробництві та попрацювати з досвідченими фахівцями, повідомляють у компанії.

Для участі в чемпіонаті студенти повинні:

вибрати цікаву для них тему, з якою вони хотіли б працювати; представити мотиваційну анкету.

Після цього відбувається відбір на чемпіонат.

У студентів є можливість вибрати кейс на один з напрямків:

безперервне вдосконалення;

виробництво;

технологія і якість;

інжиніринг;

охорона праці та екологія;

автоматизація;

IT;

транспорт і логістика;

промислове будівництво;

фінанси та економіка;

управління персоналом;

технічний переклад.

У відібраних студентів буде можливість самостійно сформувати команди до трьох осіб і разом вирішувати завдання. Для кожного учасника або команди буде складено індивідуальний план візитів на підприємства, консультацій з експертами, вебінарів та тренінгів з актуальних тем.

Колегія журі "Метінвесту", до складу якої увійдуть провідні фахівці, директори та представники ТОП-менеджменту підприємств буде оцінювати фінальні рішення.

У компанії "Метінвест" наголосили, що найбільшою перевагою чемпіонату стане отримання запрошення на практику, дуальне навчання або роботу для кращих студентів.

Приємний бонус – фіналісти проєкту отримають грошові призи. Загальний призовий фонд чемпіонату M. Student Champ в поточному році складе понад 100 тисяч гривень.

Відкриття чемпіонату відбудеться 15 лютого, тому до цієї дати охочі брати участь повинні заповнити анкети і вибрати кейс.