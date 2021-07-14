"Метінвест" розробить дорожню карту щодо скорочення викидів парникових газів в Україні
Джерело:УНІАН
Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній "Метінвест" розробить дорожню карту зі скорочення викидів в Україні.
Про це на міжнародному форумі в Києві "Декарбонізація сталевої індустрії: виклики для України" повідомив генеральний директор компанії "Метінвест" Юрій Риженков.
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Напрямки, в яких ми працюємо – це насамперед декарбонізація. У нас в активній розробці Дорожня карта, яка дозволить скоротити викиди,
– сказав він.
Також за словами Риженкова, компанія має намір перейти на європейську систему моніторингу та звітності викидів, якої в Україні ще немає. Крім того, впровадить передові технології з виробництва екологічно нейтральної сталі.