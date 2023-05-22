Метінвест спрямує 50 мільйонів гривень на реконструкцію дому у Запоріжжі, в який влучила ракета

У Запоріжжі стартував проєкт з відбудови будинку, який постраждав від ворожих обстрілів. Метінвест як соціально відповідальний бізнес спрямує на реалізацію проєкту реконструкції 50 мільйонів гривень.

Реалізація проєкту реконструкції відбувається за дорученням президента України Володимира Зеленського, за сприяння Запорізької обласної військової адміністрації та Запорізької міської ради у партнерстві з Групою Метінвест та комбінатом Запоріжсталь.

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Відновлення пошкодженого будинку почнеться 29 травня 2023 року. Наразі триває організація будівельного майданчика. У межах відбудови планується облаштування частини нових фундаментів, відновлення надійних опорних конструкцій, перекриттів, інженерних мереж та даху.



Відновлення пошкодженого будинку у Запоріжжі почнеться 29 травня 2023 року / Фото Метінвест

Особливу увагу приділять реставрації усіх архітектурних елементів фасаду зі збереженням первинного історичного вигляду. Фінальним етапом проєкту стане благоустрій прибудинкової території.

Компанія Метінвест вірить в перемогу України і долучається до відбудови країни вже зараз. Ми приєднуємося до важливого проєкту з відновлення знакової для запоріжців будівлі та видатної архітектурної пам'ятки – житлового будинку на проспекті Соборному, який було понівечено внаслідок масованої ракетної атаки на Запоріжжя. Зараз цей будинок уособлює собою гостре нагадування про руйнівну силу війни, однак синергія зусиль влади та відповідального бізнесу доведе, що єдність та творення мають більшу силу,

– зазначив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Нагадаємо, 6 жовтня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по центру Запоріжжя. Внаслідок ворожих обстрілів руйнувань зазнав багатоквартирний будинок за адресою проспект Соборний, 151. Там були зруйновані два під’їзди, в яких розташовувалися 24 квартири.

Будинок по проспекту Соборному був побудований за замовленням комбінату Запоріжсталь та введений в експлуатацію в 1955 році. Він є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення, разом з іншими будинками увиразнює одну з головних площ Запоріжжя, яка залишається осередком культурного та громадського життя – площу Маяковського.