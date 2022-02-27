Метінвест віддає метал українській армії для будівництва укріплень

Метінвест-СМЦ надає балки, швелери та інші необхідні речі для укріплення оборони нашої країни. Матеріали, зокрема, можуть знадобитись для виготовлення протитанкових їжаків.

Для цього необхідно надати лист від адміністрацій, територіальної оборони або військових. Матеріали надаються безкоштовно у будь-якій кількості.

Звертатись можна за контактним номером телефону: +38 067 216 99 14, Олександр.

У разі відсутності відповіді – надсилайте повідомлення нам в особисті. Намагатимемось оперативно зв’язатись з вами.

Об’єднуємось заради миру в кожному українському домі,

– йдеться у повідомленні Метінвесту.

Інформацію про те, як робити оборонні укріплення з металу можна знайти у коментарях під фейсбук-постом на сторінці компанії.