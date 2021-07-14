Метінвест за 15 років інвестував в екологічні проєкти 3,5 мільярда доларів, – глава компанії

За словами гендиректора "Метінвесту", тема екології та декарбонізації буде основною для компанії в найближчі 20 – 30 років. Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній "Метінвест" інвестувала в реалізацію екологічних проектів 3,5 мільярда доларів за останні 15 років.

Як передає ЗМІ, про це на міжнародному форумі в Києві "Декарбонізація сталевої індустрії: виклики для України" повідомив генеральний директор компанії "Метінвест" Юрій Риженков.

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Тема екології та декарбонізації зараз вкрай важлива як для всього світу, так і для України, і вона буде основною в найближчі 20-30 років,

– сказав він.

"При цьому, минулий рік з інвестицій був рекордним – близько 200 мільйонів доларів", – додав Риженков.

Компанія "Метінвест" виступила генеральним партнером організованого форуму.