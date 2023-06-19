Метінвест забезпечив львівських фахівців з протезування унікальним обладнанням для реабілітації

Група Метінвест за участі донорів придбав унікальне для України обладнання для ранньої вертикалізації пацієнтів. Таким обладнанням забезпечать 10 закладів охорони здоров’я України.

Як повідомляється на сайті компанії, в рамках ініціативи "Рятуймо життя", українські фахівці з протезування кінцівок і супутньої реабілітації на початку літа пройшли навчання за всеукраїнською програмою інтенсивного підвищення кваліфікації, організованою Protez Hub у Львові. Відтак вони покращили навички, аби використовувати унікальне для України обладнання.

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Як проходило навчання

Провідні американські та британські фахівці з протезування та реабілітації при ампутації нижніх кінцівок поділилися досвідом із 20 фізичними терапевтами й 10 протезистами з різних областей України. Протезисти отримали практичний досвід виготовлення протезів нижніх кінцівок при складних ампутаціях на рівні стегна із застосуванням новітньої ефективної технології, яка до цього не застосовувалася в Україні.

"Сьогодні в Україні фахівці з протезування, на жаль, стикаються зі складними випадками ампутацій, які доповнені супутніми ураженнями внаслідок мінно-вибухових травм, контузій чи інфекцій. Для ефективної реабілітації таких пацієнтів фізичному терапевту та протезисту важливо працювати в команді. Для нас дуже цінною є можливість опанувати досвід висококваліфікованих закордонних фахівців із реабілітації, які готові приїхати й на прикладі наших пацієнтів навчити, яким чином найефективніше допомагати у складних випадках. Дякую Prosthetika та Protez Hub за організацію програми обміну досвідом", – зазначила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Терапевти покращили свої знання під час роботи з пацієнтами в період підготовки до протезування, а також тренування з протезом при складній ампутації на рівні стегна.

Поза тим, вони пройшли навчання з використання пристрою PPAM Aid для ранньої вертикалізації пацієнтів з ампутацією нижньої кінцівки й готові застосовувати нові знання на практиці у своїх закладах. Пристрій у короткий термін після операції та ще до виготовлення першого протеза дає пацієнтам змогу ходити й готуватися до протезування. Це обладнання зробить реабілітацію пацієнтів з ампутаціями нижніх кінцівок значно ефективнішою та якісно скоротить період допротезної реабілітації.

Львівські реабілітологи отримали унікальне обладнання для протезування від Метінвест

Новим для України обладнанням Група Метінвест забезпечить 10 закладів охорони здоров'я та соціального захисту в семи областях країни. Першим пристрій для вертикалізації пацієнтів отримало й уже почало застосовувати державне некомерційне підприємство "Центр комплексної реабілітації "Галичина"".

Ми підтримали створення першої в Україні освітньої онлайн-платформи в галузі протезування кінцівок. І зацікавлені, щоб люди, котрі віддали своє здоров’я заради всіх нас, повернулися до повноцінного життя якнайшвидше та з найменшим дискомфортом. Саме такі можливості постраждалим надає обладнання для ранньої вертикалізації, яке відтепер доступне в Україні завдяки "Рятуємо життя". Наразі його використовують львівські фахівці, а згодом отримають ще 9 реабілітаційних центрів у різних куточках країни,

– зазначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з колективом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

Партнерами проєкту також виступають Prosthetika, World Rehabilitation Fund, благодійний фонд "Пацієнти України", Всеукраїнське об’єднання фізичних терапевтів та Українська громада Таїланду. Програма проводиться за сприяння Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України.

Мій досвід роботи з пацієнтами з ампутаціями містить здебільшого допротезну реабілітацію, починаючи з гострого періоду. Але в мене було багато питань щодо подальших дій, і після навчання 90% питань закриті. Після нас протезисти отримують сильних, тренованих пацієнтів без контрактур, із гарною рівновагою та вміннями користуватися асистивними засобами. Зі сформованими куксами та вмінням накладати бандаж,

— говорить фахівець із реабілітації відділення фізичної та реабілітаційної медицини Міської клінічної лікарні №4 Дніпровської міської ради Дар'я Крапіва.

Ініціативу "Рятуємо життя" створила Група Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. За 15 місяців повномасштабної війни проєкт допоміг майже 500 тисячам людей у 70 територіальних громадах. Українці отримали близько 4 200 тонн продуктів і засобів гігієни, а лікарні — медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на 250 тисяч євро. До проєкту долучилося майже 200 компаній зі всього світу, 400 волонтерів та 10 фондів і громадських організацій. А сума допомоги від донорів перевищила 2,7 мільйона євро.