Методи Путіна: Блінкен розповів, чому в США очікують погіршення ситуації з війною в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що очікування погіршення страждань українців ґрунтуються на знаннях про брутальні методи президента Росії Володимира Путіна. Як приклад він наводить його поведінку у Чечні та Сирії.

Цю думку він висловив у спілкуванні з журналістами в Брюсселі.

"Говорячи про те, що, найімовірніше, буде ще гірше, на жаль, "ми ґрунтуємось на всьому, що знаємо про методи президента Путіна, коли йдеться про те, щоб підкорити країну його бажанням, – ми бачили це у Чечні, ми бачили це у Сирії. Ми бачили це у 2014 році в Україні. І те, що ми бачимо на полі бою, так це те, що російські війська оточують міста, зокрема Київ. Ми бачимо зростання брутальних методів, зокрема щодо цивільного населення", – заявив Блінкен.

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Відтак в США не відкидають того варіанту, що ситуація може погіршуватися.

"Я думаю, що жахливі очікування про те, що страждання, які ми бачимо, швидше, будуть ще гіршими до того, як усе буде краще, будуть так довго, як довго Росія використовуватиме ці методи", – заявив він.

Одночасно Блінкен констатував, що робиться "все, що можливо, щоб події розвивалися в інший спосіб".

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