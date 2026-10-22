У Києві 23 жовтня частково відкриють станцію метро "Чернігівська"

У Києві 23 жовтня відновить роботу один із вестибюлів станції метро "Чернігівська". Пасажири зможуть користуватися виходом у напрямку станції "Дарниця".

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Як працюватиме метро "Чернігівська"?

Вестибюль № 1 станції метро "Чернігівська" працюватиме для пасажирів із 5:31 до 23:27. Відновлення його роботи заплановане на п'ятницю, 23 жовтня.

Водночас вестибюль № 2, який веде у напрямку станції "Лісова", наразі не обслуговуватиме пасажирів. Про зміни в його роботі повідомлять додатково.

Нагадаємо, у Києві вранці 22 жовтня утворилися масштабні затори через пошкодження інфраструктури на Південному мосту після нічної російської атаки. Рух на зеленій гілці метро обмежили: поїзди курсують лише на двох ділянках – між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір".

Через це інтервали руху суттєво збільшилися, а пасажири зіткнулися з труднощами під час пересування містом.

Сполучення через Дніпро зупинили, через що на лівому березі утворилися великі черги на зупинках громадського транспорту. Зокрема, значне скупчення пасажирів спостерігали на Харківському масиві, а виїзд на правий берег ускладнили затори.

Щоб зменшити пасажиропотік, столична влада збільшила кількість автобусів на маршрутах № 22 та № 91. На маршруті № 22 тепер працюють 12 автобусів замість 10, п'ять із них курсують за скороченою схемою від вулиці Тростянецької до станції метро "Либідська".

Водночас проїзд Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег залишається тимчасово закритим.