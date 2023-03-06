У метро з гранатою: у Харкові затримали жителя Львівщини

На станції метро у Харкові затримали мешканця Львівської області. У чоловіка виявили гранату.

Про це повідомив начальник Управління Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко.

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Тимошко зазначив, що поліцейські на одній зі станцій метро викрили чоловіка у зберіганні боєприпасів. У 23-річного жителя Дрогобича Львівської області вилучили корпус гранати Ф-1.

За даним фактом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

Ф-1 – це ручна осколкова граната дистанційної дії, призначена для ураження живої сили противника під час оборонного бою. Метання гранати здійснюється з різних положень лише з-за укриття, з бронетранспортера або танка. Оскільки Ф-1 є гранатою оборонної дії, то радіус ураження осколками значно перевищує радіус можливого кидка гранати.

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На Харківщині російський снаряд влучив у цивільне авто

5 березня 2023 року російські військові здійснили артилерійський обстріл села Бударки Вовчанської громади Чугуївського району.

Окупанти влучили в автомобіль, в якому перебувало подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці. Прокуратура вже почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.