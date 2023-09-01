Для молодшої та середньої школи на станціях метрополітену збудували навчальні класи. Детальніше про те, як проходитиме навчання для харківських школярів розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Через складну безпекову ситуацію, часті обстріли та зруйновані навчальні заклади на Харківщині розробляють укриття найсерйознішого типу. У школах не змогли довести укриття до такого рівня, аби там могли безпечно навчатись діти. Зауважимо, що в Харківській області посилені вимоги до укриттів.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що область отримала субвенції на суму 264,9 мільйона, зокрема на облаштування укриттів.

З них ми реалізовуватимемо 2 проєкти будівництва нових укриттів в навчальних закладах, адже ми плануємо розпочинати офлайн освіту. Буде проведено 12 капітальних ремонтів або реконструкцій наявних укриттів,

– зазначив Синєгубов.

Навчання під землею

В цьому контексті буде цікаво розповісти про навчання харківських школярів у метро. В Харкові вже це назвали "Метро-школою". У понеділок, 4 вересня близько тисячі дітей сядуть за парти, які збудували на п'яти станціях метрополітену.

Для них приготували близько 17 кабінетів, до 20 дітей в кожному. Охопити в таку кількість кабінетів зможуть приблизно 68 класів. Найстарший клас, який вчитиметься у метро – восьмий.

У нас зараз 60 класів (які навчатимуться у метро – 24 Канал), тобто у нас є ще резерв. За бажання батьків – набиратимемо нові класи. Набір триватиме впродовж усього навчального року,

– розповіла Ольга Деменко, начальниця департаменту Харківської міськради.

Школярів збиратимуть на певній опорній точці й довозитимуть на станції метрополітену, або ж самі батьки можуть привозити дітей на відповідні станції. Учні вчитимуться офлайн двічі-тричі на тиждень у дві зміни, а на день припадатиме до трьох уроків. Інші дні навчання проводитимуть дистанційно.

До слова, освітяни шукають шляхи, аби школярам було максимально комфортно навчатись. Деякі діти – вперше сядуть за парти, адже через пандемію коронавірусу та повномасштабне вторгнення їм довелось навчатись дистанційно.

Зверніть увагу! Класи збудували не на платформах і не на самих станціях. Це окремі приміщення під землею, які є у відомстві метрополітену.

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Яка ситуація з навчальними закладами

Харків та Харківщина зустріла навчальний рік з 70 повністю зруйнованими закладами освіти, з них:

19 – дитячі садочки;

45 – школи.

Пошкодженими вважають 640 навчальних закладів.

Попри це у школи з першого вересня, хоч і дистанційно, йдуть понад 340 тисяч дітей. Зауважимо, що до повномасштабного вторгнення школярів було на 200 тисяч більше. 97% школярів навчатимуться в онлайн-форматі, 3% (близько тисячі дітей) – будуть на змішаній формі навчання.

Цьогоріч першокласників у Харківській області 14 тисяч, більша частина з яких припадає на Харків.

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