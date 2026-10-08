Метро у Києві знеструмлене: деякий наземний громадський транспорт також не їде

Увечері 8 жовтня у Києві призупинили рух поїздів метро та робота ескалаторів. Причиною стало зниження напруги від зовнішніх живильних центрів.

Про це проінформували в КМДА.

Що відбувається з громадським транспортом?

Після 18:00 у мережі почала з'являтись інформація про знеструмлення кількох станцій столичного метрополітену. Зокрема, електроенергія зникла на станції "Університет".

На відео очевидців видно, як люди були змушені підійматись ескалатором пішки, так як він не працював.

Знеструмлення однієї зі станцій метро у Києві: дивіться відео

Згодом місцева влада та метрополітен повідомили про зниження напруги від зовнішніх живильних центрів. Через це й тимчасово зупиняли рух поїздів метро та роботу ескалаторів.

Про відновлення роботи повідомимо додатково,

– додали в КМДА.

Вже о 18:39 там уточнили, що рух поїздів "синьої" та "зеленої" ліній метро поступово відновлюється. Однак вони йдуть зі збільшеними інтервалами.

Рух поїздів на "червоній" лінії поки що призупинений.

Крім того, у столиці призупинено рух частини громадського транспорту через зниження напруги в енергосистемі. Наразі фахівці працюють над дублюванням Борщагівської лінії швидкісного трамвая автобусам.

Нагадаємо, цього дня у Києві та на Київщині діяли екстрені відключення електроенергії. Під час них графіки погодинних знеструмлень не діють.

До слова, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в етері 24 Каналу зазначив, що за певних умов тривалість відключень світла в Києві взимку може сягати 14 – 16 годин на добу. Однак зауважив, що залежить від масованих обстрілів та стану енергооб'єктів.