У Києві розпочали будівництво метро на Виноградар

У Києві розпочали продовження Сирецько-Печерської лінії метрополітену до житлового масиву Виноградар. На маршруті заплановано дві нові станції.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Autostrada. Зокрема, з'являться нові станції – "Мостицька" та "Проспект Правди".

Читайте також Колапс у метро Києва: у КМВА розповіли, у чому причина ранкового скупчення людей

У Києві збудують унікальний тунель

Компанія Autostrada приступила до будівництва нового відрізка метро в Києві. Проєкт охоплює продовження "зеленої" лінії від станції "Сирець" до нових станцій "Мостицька" і "Проспект Правди", загальною довжиною 3,78 кілометрів.

Ділянку від станції "Сирець" до "Мостицької" будують закритим способом – тунельною проходкою, тоді як від "Мостицької" до "Проспекту Правди" – відкритим.

На ділянці між "Мостицькою" та "Проспектом Правди" інженери Autostrada зводять унікальний для України двоярусний монолітний тунель прямокутної форми. Така конструкція забезпечить оптимальну інтеграцію у щільно забудований район.

Зараз команда працює над котлованом, монтажем кріплень та встановленням ремонтопридатної гідроізоляції з ПВХ-мембрани,

– йдеться у дописі.

На попередньо забетонованих ділянках монтується гідроізоляційна система, яку можна буде ремонтувати навіть після введення об’єкта в експлуатацію.

Процес будівництва метро на Виноградар / Фото Autostrada

Аналогічна технологія вже успішно використовується на відрізку між станціями "Либідська" і "Деміївська".

У рамках будівництва задіяні шість окремих дільниць. Важливо зауважити, що Autostrada розпочала цей проєкт за власні обігові кошти, без фінансувань із бюджету міста.

До слова, Виноградар – найвіддаленіший житловий масив Подільського району Києва, за ним – ліси, Пуща-Водиця та Ірпінь. Будівництво метро на Виноградар у Києві розпочалося після укладення договору з компанією "Група компаній "Автострада" у 2023 році.

Попередній підрядник, "Київметробуд", залишив проєкт через порушення термінів та фінансові проблеми, що спричинило судові суперечки та стягнення понад 139 мільйонів гривень.