Після секс-скандалу Метт Гетц відкликав свою кандидатуру з посади генпрокурора США

Метт Гетц оголосив, що не претендуватиме на посаду генпрокурора. Своє рішення він пояснив тим, що не бажає, аби скандал навколо нього завадив Трампу формувати нову адміністрацію.

Після того, як Дональд Трамп переміг на виборах президента, він одразу взявся за формування нової адміністрації США. Зокрема, на посаду генерального прокурора республіканець висунув конгресмена з Флориди – Метта Гетца, передає 24 Канал.

Дивіться також Незадовго до інавгурації Трампа: чому Путін відновив ядерні погрози

"Пролетів" із посадою генпрокурора

Однак Гетцу таки не судилося зайняти місце генпрокурора. Адже не встиг Трамп запропонувати його кандидатуру на цю посаду, як старе неоднозначне минуле юриста дало про себе знати.

У 2020 році на нього порушили справу про незаконне перевезення неповнолітніх з метою сексуальної експлуатації. Воно було закрите через брак доказів.

Однак Конгрес США продовжив розслідування цього епізоду, і останніми днями американські політики сперечалися про необхідність публікації матеріалів слідства.

Метт Гетц не став чекати публікації звіту та пішов у відставку, адже очікувалось, що зміст документа може "завдати йому шкоди", писав The Guardian.

21 листопада посадовець опублікував пост, в якому повідомив про зняття своєї кандидатури з розгляду на посаду генерального прокурора. Він пояснив своє рішення тим, що не бажає, аби його призначення "незаслужено відволікало увагу" від роботи з формування нової адміністрації.

Немає часу втрачати час на марно затяжну сварку у Вашингтоні, тому я знімаю своє ім’я з розгляду на посаду генерального прокурора,

– заявив Гетц.

Наостанок сенатор проспівав дифірамби Трампу, назвавши його "найуспішнішим президентом в історії".

Я завжди буду пишатися тим, що президент Трамп призначив мене очолити міністерство юстиції, і я впевнений, що він врятує Америку,

– наголосив він.