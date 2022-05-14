Метушня французів, німців і турків говорить про те, що Росія хоче сторгуватися, – Арестович

Росія намагається домовитися з деякими країнами Європи про завершення війни на її умовах. Зокрема, країна-агресорка хоче залишити собі тимчасово окуповані території України.

Про це заявив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал. Він наголосив, що мрії країни-терористки ніколи не здійсняться.

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Росія намагається домовитися з європейськими країнами

Арестович розповів, що Кремль посилає емісарів в європейські країни, зокрема у Францію, Німеччину, Угорщину тощо.

"Порядок денний звучить приблизно так: "Всі ми трохи погарячкували, просимо зрозуміти та пробачити", – додав радник голови ОП.

Він зауважив, що нещодавно представник президента Туреччини Реджепа Ердогана заявив, що Росія хоче укласти новий договір колективної безпеки не лише з Україною, а й з усім Заходом.

І вся радісна метушня французів, німців і заяви турків говорять про те, що Росія намагається сторгуватися, укласти "Мінськ-3",

– зауважив Арестович.

Радник голови ОП також нагадав, що президент Франції Еммануель Макрон пропонував президенту Володимиру Зеленському поступитися суверенітетом України для того, щоб завершилась війна.

Тобто наразі Росія намагається домовитися з іншими країнами та все зупинити зі збереженням за собою окупованих територій. Арестович підсумував, що такого ніколи не буде, адже українські бійці знищуватимуть загарбників, доки вони не зникнуть з території нашої держави.

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Макрон просив Зеленського поступитися, щоб Путін зберіг лице

Президент Франції заявив, що принижувати Росію – небезпечно, адже буцімто нацизм народився з того, що Німеччину принизили після Першої світової війни. Проте Зеленський вважає, що не потрібно шукати виходу для Росії й Макрон даремно це робить.

Глава держави додав, що президент Франції має прекрасний досвід, аби усвідомити, що Росія поки сама не захоче та не зрозуміє, що їй це потрібно, не шукатиме ніякого виходу. Однак Макрон таки хотів досягнути якихось результатів посередництвом і йому нічого не вдалося, адже він не знайшов ніякого розуміння з боку країни-агресорки.

"А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з поступками щодо нашого суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя президенту Путіну, мені здається, це – не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів", – заявив Зеленський.

Президент підсумував, що Україна не готова щось комусь зберігати, втрачаючи свої території, позаяк це зовсім несправедливо.

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