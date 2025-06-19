Депутатка Мезенцева вперше народила сина від чоловіка Юрія Федоренка

Народна депутатка Марія Мезенцева вперше стала мамою. У неї народився син від чоловіка-військового Юрія Федоренка.

Про це оголосила у своєму Facebook її колега – депутатка Ірина Геращенко, передає 24 Канал.

Дивіться також Донька Гонгадзе вийшла заміж: щемливі фото з весілля

Депутатка Мезенцева вперше народила сина

35-річна народна депутатка Марія Мезенцева вперше стала мамою – у неї народився син. Батьком малюка є Юрій Федоренко – військовий та чоловік депутатки. Радісною новиною поділилася її колега Ірина Геращенко.

В колеги Марії Мезенцевої народився син. Щиро вітаємо! Щасливої долі малюку!

– написала Геращенко.

Сама Мезенцева поки не коментувала подію публічно. Вагітність вона не афішувала і ретельно оберігала особисте життя від уваги соцмереж.



Марія та її чоловік Юрій / Фото ze.maria.168 (Іnstagram)

Нагадаємо, Марія та Юрій побралися у травні 2023 року у Києві. Вона була у традиційній весільній сукні, а він – у військовій формі.