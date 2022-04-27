Межі з Придністров'ям під контролем, а кораблі Росії не пливуть до берегів: ситуація на Одещині

27 квітня 2022 , 07:33
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Джерело:

Сергій Братчук

ЗСУ контролюють кордон з так званим Придністров'ям. Ворожі кораблі не наближуються до берегів моря.

Загалом ніч у місті та області минула спокійно. Про це повідомив речник Одеської ОВА 27 квітня.

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Наші підрозділи повністю контролюють ситуацію на кордоні з так званим Придністров'ям,
– розповів Братчук.

Російські окупанти намагаються створити додаткову напругу для ЗСУ на кордоні з невизнаним Придністров'ям. Українські захисники продовжують ефективно виконувати свою роботу.

Також ворог намагається активізувати повітряну розвідку та роботу ДРГ.

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Автор: Марта Кушка