Межі з Придністров'ям під контролем, а кораблі Росії не пливуть до берегів: ситуація на Одещині
27 квітня 2022 , 07:33Читать новость на русском
Джерело:Сергій Братчук
ЗСУ контролюють кордон з так званим Придністров'ям. Ворожі кораблі не наближуються до берегів моря.
Загалом ніч у місті та області минула спокійно. Про це повідомив речник Одеської ОВА 27 квітня.
Зверніть увагу На Донеччині росіяни взяли під контроль Зарічне і штурмували Ямпіль
Наші підрозділи повністю контролюють ситуацію на кордоні з так званим Придністров'ям,
– розповів Братчук.
Російські окупанти намагаються створити додаткову напругу для ЗСУ на кордоні з невизнаним Придністров'ям. Українські захисники продовжують ефективно виконувати свою роботу.
Також ворог намагається активізувати повітряну розвідку та роботу ДРГ.
Вас може зацікавити – спільний брифінг Зеленського та Рафаеля Маріано Гроссі: відео