Ми 3 дні лежали, думали, що не виживемо, – жителька Чернігівщини про звірства "асвабадітєлєй"

Російські вбивці нещадно обстрілювали Чернігівську область. Вони знищили село Новоселівка.

Про це 7 травня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Вони опублікували відео, де видно, яким тепер є село Новоселівка.

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Український захисник врятував сім'ю

Мешканка Новоселівки Чернігівського району Галина Сулим розповіла, що вдячна українському солдатові, який помер за її сім'ю. Жінка каже, що він виганяв їх з хати, бо залишатися там було небезпечно. Наступного дня Галина бачила військового вбитим.

"Він нас забрав з хати й ми залишилися живими. Хочу, щоб ці к*цапи повалились разом зі своїм Лукашенком та Путіним, щоб їм ніколи не було спокою. Щоб вони жили до останніх днів в розбитих будинках й не знали, що робити", – сказала жінка.

Галина Сулим про знищення її села: дивіться відео

Скинули фосфорну бомбу

Галина говорить крізь сльози. Каже, що важко розповідати, як з них знущалися росіяни. Вони били нас з усіх сторін. І це безперестанку з усіх видів зброї. Завершили тим, що кинули в Новоселівку фосфорну бомбу, від якої Галина з чоловіком і односельці, які залишились, потруїлись. Люди не мали ні води, ні світла.

Ми не знали, що це таке. Потім наші солдати розповіли, що це була фосфорна бомба. Ми три дні лежали й не думали, що виживемо. Наші хати розбили й спалили. 122 хати в Новоселівці розбиті. Їх вже не можна відремонтувати,

– розповіла жінка.

Вона просить Збройні Сили оборонятись й захищати Україну.

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Що сталось з Новоселівкою