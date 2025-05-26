Все закінчується дуже швидко, – авіаексперт припустив причину падіння російського Мі-8

В Орловській області Росії вдень 23 травня розбився гелікоптер Мі-8. Екіпаж загинув. ЗМІ повідомляли про те, що начебто він розбився внаслідок відмови двигуна та займався збиттям БпЛА.

Експерт з авіації Костянтин Криволап в етері 24 Каналу зазначив, що ця версія є ймовірною та зауважив, що концепція збиття дронів за допомогою гвинтокрилів виглядає як ефективна, однак є ризикованою для авіатехніки.

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Що могло статися з Мі-8, який розбився в Росії

Гелікоптер може розігнатися на 220 – 250 кілометрів на годину, дрони в основному літають на швидкості до 200 кілометрів (150 – 180). Лобовий опір польоту збільшується пропорційно квадрату. Якщо почати розганятися, то треба мати багато енергії на борту для того, щоб далеко летіти. Тому дрони літають здебільшого на невеликих швидкостях.

Авіаексперт зазначив, що якщо російський Мі-8 дійсно займався збиттям українських БпЛА і вони в тій місцевості пролітали, то, на його думку, цілком ймовірно, що, розстрілюючи ці дрони, уламки від них пошкодили йому гвинт або могли залетіти у двигун.

Тоді все закінчується дуже швидко, гвинтокрили не можуть виконувати функцію планера, в основному вони перегортаються і падають вниз,

– пояснив Криволап.

Нагадаємо, що внаслідок падіння Мі-8 в Орловській області загинуло троє членів екіпажу. Серед них на борту перебував пілот, який був учасником агресії проти України з 2014 року і брав участь в евакуації Януковича в Росію.