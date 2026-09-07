"Ми бачимо результат": у ГУР пояснили, наскільки критичними для Росії є українські удари

Україна не припиняє бити по військовій машині Кремля. Результати цих операцій уже видно.

Начальник ГУР Олег Іващенко в інтерв'ю Укрінформу пояснив наскільки критичними для Росії є українські удари.

Що сказав Іващенко про удари по Росії

Начальник ГУР повідомив, що на сьогодні наслідки українських ударів для Росії дуже критичні.

Якщо після удару противник змушений зупиняти виробництво, відновлювати об'єкт, змінювати логістику, перекидати засоби протиповітряної оборони, витрачати додаткові ресурси – це вже впливає на його можливості вести війну,

– зазначив він.

Удари України впливають на зростання дефіциту бюджету Росії, який сьогодні становить 82 мільярди доларів.

Атаки припадають на енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує російські війська пальним, по логістичних центрах та інших об'єктах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс.

"Удари й ситуація в Чорному морі вже створюють для Росії додаткові проблеми з експортною логістикою, зокрема зерновою. Зараз їм необхідно експортувати близько 40 мільйонів тонн зерна цьогорічного врожаю. Чорним морем. Для цього щодня потрібно близько 30 суден. Альтернативних шляхів фактично немає. Є дорожчі варіанти – перевозити залізницею до портів Балтійського моря або автомобільним транспортом. Але це не вихід із ситуації", – розповів Іващенко.

Росія виробляє близько 130 мільйонів тонн зерна. Близько 80 мільйонів залишає для внутрішніх потреб, а от решта йде на зовнішній ринок. Але ця можливість наразі блокується.

І ми бачимо результат цієї роботи. Ми бачимо цей ефект і в чорноморській логістиці та експортних можливостях Росії. Росія позбавляється відчуття, що її тил практично недосяжний,

– наголосив начальник ГУР.

Він додав, що завдання не в тому, щоб показати, наскільки далеко Україна може бити, а в тому, щоб зменшити спроможність країни-терористки виробляти зброю, забезпечувати війська й продовжувати війну.

Нагадаємо, що у ніч на 7 вересня дрони знову атакували низку об'єктів у різних регіонах Росії. Росіяни скаржилися на вибухи у Пермі, Ростовській області та Чуваській республіці.

Відомо, що українські підрозділи вдарили по трьох НПЗ. Окрім паливних об'єктів, Сили оборони ліквідували важливий об'єкт військової інфраструктури у Курській області – місце зберігання та пусків ударних безпілотників. А ще вдалося уразити ворожий об'єкт в акваторії Чорного моря.