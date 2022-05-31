Ми близькі до піку війни, і буде легше, але не забувайте про найстрашніше

Мені б дуже хотілося написати якихось ура-переможних новин, але в мене їх нема.

Шлях до перемоги пролягає крізь біль, кров і піт

Є втома, спустошення, якесь отупіння та розуміння, що ми досі ліземо вгору. А ще впевненість, що ми близькі до піку і скоро вже виліземо на цю бісову гору.

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Так, перелом вже скоро, і буде легше, але ми досі ліземо вгору. Втрачаючи наймотивованіших. Не тому, що хтось щось не так робить. А тому, що війна і російська навала.



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Тому, що Росія воює, не рахуючись ні з чим, за методами середньовіччя. Тому, що перелому ще нема. Та тому, що зброя ще йде. А встояти треба зараз. Встояти та переламати хребта окупанту.

А це процес дуже важкий та нешвидкий. І, на жаль, без втрат не буває. І це найстрашніше. Коли від людини майже нічого не залежить. Як не залежить, куди прилетить снаряд чи ракета. Від цього неможливо захиститися.

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