Ми боремось і будемо боротися до кінця, – Зеленський про те, скільки протримається Україна
1 березня 2022 , 20:24Читать новость на русском
Президент Зеленський наголосив, що не думає про те, скільки може протриматись Україна. Наш народ бореться і буде боротись так до кінця.
Про це президент повідомив в інтерв'ю Reuters та CNN. Він зазначив що питання поставлене неправильно – адже Україна "не протримується".
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Ця нація буде боротись, – Зеленський
А боротись ця нація буде до кінця – до кінця свого життя. Питання вже не в нас, а скільки протримається це керівництво (Росії – 24 канал), а точно – не про нас,
– сказав Зеленський.
Зазначимо, президент Зеленський наголосив, що Україна готувалась до нападу Росії, проте основним завдання було не показати цього ворогу.