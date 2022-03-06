Ми боремося за результат, а не процес, – Арахамія про заяви НАТО
6 березня 2022 , 18:45Читать новость на русском
Джерело:Fox News
НАТО навіть не хоче обговорювати доєднання України до свого складу. Ні у найближчі 5 років, ні навіть 10 років.
Про це керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив у інтерв'ю. Він наголосив, що Україна не бореться за процес.
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Ми б не боролися за заявки про НАТО. Ми б боролися за результат, але не за процес,
– наголосив нардеп.
Він додав, що Україна готова обговорювати й моделі поза НАТО. Це можуть бути прямі гарантії з боку США, Китаю, Великої Британії, Німеччини чи Франції. Київ може обварювати це у ширшому колі, а не лише з Росією.
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