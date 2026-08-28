Ми будемо запускати по Росії по 1000 дронів на день, - Зеленський

Росія продовжує тероризувати українські міста безпілотниками. Президент України заявив, що Київ знайде, чим відповісти Москві.

Глава держави обіцяє більш ніж в 3 рази збільшити кількість БпЛА, які летять на Росію. Про це він заявив під час вечірнього звернення.

Що сказав Зеленський?

Президент розповів, що провів ставку, під час якої обговорював питання зброї для захисту від російських ударів по Україні. Особливо важливим питанням було те, як ефективніше збивати реактивні "Шахеди".

Також він наголосив, що Україна нарощуватиме deep-страйки проти Росії.

Завдання – 1000 дронів для "далекобійних санкцій" на день проти Росії. Зараз в середньому 300+ наших "далекобійних санкцій". Має бути більше. Цілком конкретна мета є і виконаємо це завдання,

– заявив Зеленський.

Він підкреслив, що росіяни обрали тактику посилення терору. Глава держави зазначив, що у Києві тривоги лунають одна за одною. Іноді реактивні "Шахеди" залітають у міста. Також країна-агресорка постійно б'є по інших містах та областях, серед яких:

Харків;

Запоріжжя,

Сумщина;

Чернігівщина;

Дніпровщина;

Херсон;

Київщина.

Глава держави підкреслив, що Україна застосовує всі наявні засоби протидії. Він наголосив, що країна має наростити виробництво перехоплювачів проти реактивних "Шахедів".

Зеленський заявив, що Росія має закінчити війну. Він наголосив, що необхідно створити всі умови, щоб змусити ворога зробити це.