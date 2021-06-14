Ми надто довго жили за сценарієм Путіна, – євродепутат закликав до рішучих дій

Багато європейських країн надто довго жили за сценарієм Володимира Путіна. Настав час це змінювати, аби впевнено рухатись далі та показати Росії, що вона повинна відповідати за свої вчинки.

Таку думку висловив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. Він наголосив, що велику роль в цьому має зіграти НАТО.

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"В мене таке враження, що ми надто довго жили за сценарієм Путіна. Він все робив першим і у нього завжди був план", – сказав Ауштрявічюс.

За його словами, очільник Кремля нагнітав загострення на кордоні.

Коли хоче – мобілізує, коли хоче – відводить війська на кілька тижнів або просто "для очей". Ми в цьому – наглядачі,

– заявив євродепутат.

Ауштрявічюс: НАТО робить помилку

За словами євродепутата, велика проблема в тому, що дії Росії безпечно оцінюють – це помилкова дія НАТО.

"Це не веде до доброго. Росія повинна знати, яку ціну вона може заплатити, і яку відповідь може очікувати", – запевнив Ауштрявічюс.

Він також наголосив, що відповідь Росії не обов'язково повинна бути воєнною. Є багато шляхів, зокрема, економічні канали.

Інтерв'ю з Пятрасом Ауштрявічюсом: дивіться відео