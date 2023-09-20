Ми на фінішній прямій, – Зеленський про рішення щодо ATACMS

Україна та США "на фінішній прямій" щодо постачання далекобійних ATACMS. Водночас якщо ракети не будуть надані, це може призвести до втрат на полі бою.

Глава держави в інтерв'ю американському виданню нагадав про бажання України отримати ракети великої дальності від США. За його словами, американський президент Джо Байден досі розглядає рішення про передачу ATACMS, але рішення має бути позитивним.

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"Ми на фінішній прямій, я в цьому впевнений", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не хоче, щоб ATACMS були націлені на Росію, але прагне зберегти бойові можливості.

За словами президента, для нас це "буде втратою", якщо рішення щодо цієї зброї не буде. На його думку, це призведе до "більших втрат на полі бою та в інших місцях".

Зеленський також підтвердив потребу в більшій кількості систем протиповітряної оборони, зокрема, американської системи ППО Patriot та наголосив, що вони необхідні для захисту цивільних районів.

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