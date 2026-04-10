Ми готові до дзеркальних кроків, – Зеленський відреагував на заяву Путіна про перемир'я

Володимир Зеленський висловився про готовність України до дзеркальних кроків щодо перемир'я на Великдень. Перед цим схожу заяву зробив Володимир Путін.

Президент України описав свою позицію у короткому повідомленні в соцмережах. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Якою була реакція Зеленського на оголошення Путіним великоднього перемир'я?

Володимир Зеленський висловився щодо перемир'я на Великдень.

Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно,

– написав президент України.

І наголосив, що людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру: "У Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня".

Що передувало заяві Зеленського про дзеркальні кроки?