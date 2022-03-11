Ми готуємось до опору, – мер Луцька про ситуацію в місті після ракетних ударів

Зранку 11 березня у Луцьку пролунали три ракетні вибухи. Однак бойовий дух у жителів міста високий, готуються до опору.

Про це в ефірі 24 каналу сказав мер Луцька Ігор Поліщук. За його словами, по периметру міста та на під'їздах встановлена велика кількість фортифікаційних споруд, аби не допустити ворожу техніку.

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"Звичайно після сьогоднішніх обстрілів люди стривожені, переживають. Однак бойовий дух високий", – зазначив мер.

Також в нас є батальйон "Луцьк" – добровольче формування, яке налічує понад 4 тисячі осіб. Ми готуємось до опору,

– заявив Поліщук.

Ігор Поліщук про ситуацію в Луцьку після обстрілів: дивіться відео

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