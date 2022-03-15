Ми хочемо вас врятувати, – Верещук запевнила, що всю інформацію з соцмереж обробляють

15 березня в Україні погодили 9 гуманітарних коридорів. Про це у своєму ранковому брифінгу зазначила міністерка Ірина Верещук.

Зокрема Ірина Верещук наголосила на тому, що у міністерстві обробляють усю інформацію, що надходить від охочих евакуюватися. Вона підкреслила, що про кожного пам'ятають, передає 24 канал.

Читайте також Укрзалізниця відкриває додатковий евакуаційний рейс з Києва та Харкова

Міністерка пообіцяла не залишити нікого

Я хочу вас запевнити, що вся інформація, яку ви подаєте у фейсбуку, іншими каналами приходить до нас. Ми її обробляємо. І обіцяємо, що не залишимо нікого. Ми пам’ятаємо, знаємо і дуже хочемо вас врятувати,

– сказала вона у зверненні.

Дивіться відео брифінгу Ірини Верещук від 15 березня:

Коридори запрацюють у Маріуполі, Київській, Сумській, а також Харківській областях.

Також вона закликала українців бути разом, берегти один одного, а також Україну.

Варте уваги – Нічне звернення Зеленського за 14 – 15 березня – дивіться відео: