Ми – ключ до існування Європи, – історик пояснив, у чому насправді перевага України

Україна розташована на унікальному геополітичному просторі, на прикордонні кількох світових релігій. Цей факт дає багато можливостей. Зокрема, змушує європейські країни боятись.

Таку думку висловив історик Олександр Алфьоров в ефірі 24 каналу. За його словами, Україна перебуває на зламі 3 цивілізаційних континентів: Європа, Східна Азія та Мусульманський світ.

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"Це стратегічно важлива територія для того, щоб забезпечити мирне існування Франції, Британії, Німеччини… Україна є ключем до забезпечення гармонійного існування всієї Європи в контексті культурних та політичних надбань останнього сторіччя", – зауважив Алфьоров.

Історик: Україну роблять слабшою, бо бояться

Він наголосив, що це унікальне географічне розташування України є і найбільш проблематичним.

Саме Україна та її приналежність до одного з цивілізаційних просторів і впливатиме на існування європейського континенту в цілому,

– зазначив Алфьоров.

Він навів приклад Афганістану. "Криза в Афганістані б'є по емігрантах. Україна є однією з головних брам у цій ситуації", – додав історик.

Алфьоров підсумував, що Україну роблять слабшою, бо бояться.

Історик Олександр Алфьоров пояснив, у чому сила України: відео

Довідка.