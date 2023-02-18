Ми маневрували, аби уникнути ракет, – льотчик "Каспер" про операцію зі звільнення Зміїного

У травні 2022 року льотчик винищувача Олександр брав участь у повітряній операції зі звільнення острова Зміїний. Він розповів про підготовку операції та ураження ворога.

Бойовий льотчик Олександр із позивним "Каспер" керував фронтовим винищувачем МіГ-29. Після операції на Зміїному він прикривав бомбардувальники та штурмовиків під час звільнення правобережжя Херсонщини.

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До речі, "Каспер" – це ім’я привида з мультфільма. Пілот жартує, що привид неочікувано з’являвся і непомітно зникав. Це схоже на роботу льотчиків.

На його Олександра – 3 збиті крилаті ракети та 3 Shahed. За визначні особисті заслуги в захисті країни Олександр нагороджений орденом Богдана Хмельницького.



Льотчик із позивним "Каспер" / Фото Army inform

Звільнення Зміїного

Олександр пригадує, що його відрядили на один з оперативних аеродромів для бойової роботи. Він прикривав штурмову та бомбардувальну авіацію, літаки Су-25 та Су-24М під час повітряної складової операції зі звільнення Зміїного.

Літаки підіймалися в небо з різних оперативних аеродромів.

У визначеному районі вони зустрічалися з ударною групою і на малій висоті разом прямували до острова.

Штурмова та бомбардувальна авіація завдавала ударів по цілях на Зміїному, а винищувачі прикривали їх.



Операція зі звільнення Зміїного / Фото Army inform

"Каспер" зазначив, що пара МіГ-29 виходила в зону чергування в Чорному морі на відстань близько 100 кілометрів від узбережжя. Вони мали перехоплювати ворожі повітряні судна, виконувати демонстраційні дії.

Ми мали зробити все, аби російські літаки не загрожували і не заважали нашим бомбардувальникам і штурмовикам атакувати цілі на острові. Росіяни випускали по нас ракети. Ми маневрували, аби уникнути ураження,

– пригадав пілот.

Тоді ударна група атакувала наземні цілі. Олександр з колегами чекали від них у радіоефірі певних кодових слів, які означали успішне завершення виконання завдання. "Каспер" підсумовує, що це був найочікуваніший сигнал для них.



Льотчик керував винищувачем МіГ-29 / Фото Army inform