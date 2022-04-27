Ми маємо виграшну позицію на переговорах з 2 причин, – політолог

Очевидно, що Росія миру не хоче, про це свідчить ситуація на фронті. До прикладу Харків – це зараз фронтове місто, де обстріли не стихають цілодобово. Попри те, що росіяни заявили, ніби вони "готові до деескалації".

Про це у ефірі 24 каналу заявив політолог Тарас Семенюк. Він також додав, що позиція наших партнерів незмінна – вони бажають перемоги України на полі бою.

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На думку політолога, ми маємо виграшну позицію на переговорах з двох причин:

Україна справді хоче миру;

підтримка наших партнерів.

Щодо збройної підтримки, то зустріч міністрів оборони на "Рамштайні" яскраве цьому свідчення. І Путін це розуміє, взяти хоча б його заяви сьогодні, він говорив щось про "молнєйносную відповідь",

– переконаний Тарас Семенюк.

Україну це не лякає, адже ми побачили ці "відповіді" і добре розуміємо, що це за "друга армія світу", говорить експерт. Ми маємо виграшні позиції у всьому, але якщо ворог не хоче миру, то він отримає "по зубах", запевняє Семенюк.

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