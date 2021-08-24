Ми маємо зробити те, на що не наважилися у 1991 році

Економічні підсумки останніх 30 років. Економічні підсумки незалежності. І знову спростування міфів, адже наша незалежність починалася не з чудової точки, вона починалася з тотальної бідності та дефолту Радянського Союзу. Вона почалася з порожніх магазинів.

І досить розповідати про високий ВВП 91-го року, бо це такий самий міф, як золото Полуботька. Зробіть собі зараз фіксований курс одна гривня дорівнює одному долару і наш ВВП відразу стане вищим за французький.

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Економічне диво станеться. На папері

Єдине, що тоді люди вірили, що просто здобуття незалежності вирішить всі проблеми. І жаба тогочасної економіки перетвориться чи то на принца, чи то на принцесу, в залежності від ваших вподобань. Але ніт, так не буває. І ми пішли не тим шляхом. І досі остаточно не визначились із ним.

Водночас так добре як зараз, українці не жили ніколи у своїй історії. Ми не стали Сингапуром, ми не стали Ірландією. Ми не стали навіть Польщею, бо не бажали робити те, що робила Польща. Проте життя наше стало набагато комфортнішим, доходи в середньому вищі й вже точно на ці доходи ми можемо щось купити в магазині. І це не говорить про те, які ми молодці.

Це говорить про те, що соціалізм не працює (якщо ви зібрались у цьому місці писати про Швецію, то зупиніться, бо там ніякий не соціалізм, а ринкова економіка, просто з великими податками).

То ж тільки те, що ми скинули пута комунізму дозволило нам дійти поточного моменту, коди навіть під час війни, із непрацюючим судом і африканським кредитним рейтингом наше життя краще, ніж за часів супер індустріальної економіки радянського зразка.

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Проте хіба це все, чого ми прагнемо?

Залишатися найбіднішою країною Європи? Вдовольнитися, як талановитий футболіст добрим контрактом у клюбі олігарха, контрабандиста чи колхозника і згаяти талант?

Якщо ні, то треба ставати на шлях успішних, повторювати за Польщею, робити правильні, іноді болючі, кроки. Бо ми здобули незалежність від Москви, але досі не декомунізували нашу економіку.

І щоб незалежність стали синонімом успішності ми маємо нарешті зробити те, що не наважилися зробити у 1991 році. Краще пізно, ніж ніколи.