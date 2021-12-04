Ми можемо робити те, чого ЗСУ не може, – Герой України Коцюбайло про добровольців

Дмитро Коцюбайло прокоментував важливість визнання добровольців учасниками бойових дій. Боєць наголосив, що інколи добровольці можуть робити те, що не під силу Збройним силам України.

Про це командир 1-ї штурмової роти "Правого сектора" Дмитро Коцюбайло (позивний – Да Вінчі), який днями отримав звання Героя України, розповів в інтерв'ю виданню.

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Важливість видання добровольців УБД

Коцюбайло зазначив, що надання добровольцям статусу учасника бойових дій було політичним рішенням держави.

У нас (добровольців – 24 канал) спочатку ніяких навіть думок не було про статус, про наші права. Нас взагалі ганяли з фронту, погрожували нас позакривати усіх, не хотіли з нами мати справу,

– пригадав воїн.

Він наголосив, що потрібно було постійно доказувати, що добровольці корисні та мають право бути на війні.

"Ми змогли допомогти багатьом бойовим підрозділам ЗСУ і, головне, ми можемо робити те, що Збройні сили не можуть", – зазначив Коцюбайло. У деяких ситуаціях вони можуть реагувати, але не так швидко. А під час активних бойових дій ефективність дуже часто залежить саме від швидкості.

"Ми доказали, що ми не якісь там банди, як дехто намагався нас представити, ми – громадяни своєї країни, які б'ються за неї вже 8 років", – підсумував доброволець.

Він переконаний, що у новому статусі бійці добровольчих загонів зможуть ще більше.

Добровольці завжди на фронті

Статус учасника бойових дій добровольцям війни на Донбасі надали з 1 січня 2020 року.

Коцюбайло також розповів, що добровольці постійно перебувають на передовій. "Хлопці міняються періодично, але так, щоб наш підрозділ вийшов із зони бойових дій, такого не було від 2014 року".

Український захисник зазначив, що добровольчі формування все тримають на контролі та готові у потрібний момент швидко реагувати. "Добре знаємо місцевість, ми добре укріплені, злагоджені, ми максимально боєздатні саме в такому вигляді", – пояснив він.

Натомість в офіційній структурі, вважає Коцюбайло, таких можливостей немає.

Президент Володимир Зеленський вручив низку державних нагород з нагоди 30-ї річниці проведення референдуму за незалежність. Серед тих, хто отримав відзнаку – Дмитро Коцюбайло. Він першим серед добровольців став Героєм України.

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