Ми надамо українцям досконалі ракетні системи та боєприпаси до них, – Байден

Президент Джозеф Байден заявив, що США нададуть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них. На його думку, це необхідно задля ефективної боротьби проти російського вторгнення.

Президент Штатів про це написав у колонці для The New York Times, яку оприлюднили 31 травня. Там він також розповів про посилення санкційного тиску на Росію, який буде безпрецедентним у світовій історії.

Раніше Байден не виключив відправлення Україні РСЗВ із меншою дальністю, – Washington Post

Яка ціль США в цій війні

Він сказав, що мета американців зараз дуже проста. Вони хочуть бачити демократичну, незалежну, суверенну та квітучу Україну, яка має засоби для стримування та захисту від подальшої агресії.

Я вирішив, що ми надамо українцям більш досконалі ракетні системи та боєприпаси, які дозволять точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні,

– заявив Байден.

Окрім цього, США продовжать надавати Україні й сучасне озброєння, яке вже постачали раніше. Президент перерахував частину з нього:

протитанкові ракети Javelin;

зенітні ракети Stinger;

потужні артилерійські та високоточні реактивні системи;

радари;

безпілотні літальні апарати;

гелікоптери Мі-17 та боєприпаси.

Окрім зброї, нам надійде й мільярдна фінансова підтримка, передачу якої вже погодив Сенат.

Санкційні удари не припиняться

Байден запевнив, що США у співпраці з союзниками та партнерами продовжать впроваджувати обмеження щодо Росії. Він запевнив, що це будуть найжорсткіші санкції, які коли-небудь були запроваджені проти великої економіки.

Ми працюватимемо з нашими союзниками та партнерами, щоб подолати глобальну продовольчу кризу, яку посилює агресія Росії. І ми допоможемо нашим європейським союзникам та іншим зменшити залежність від російського викопного палива,

– зауважив президент США.

На його думку, це має бути комплексним рішенням. Тому ця допомога в позбавленні залежності, зокрема, полягатиме й у прискоренні переходу світу до майбутнього – відновлювальних джерел енергії.

Загадав про переговори України та Росії

Американський лідер зазначив, що переговори України з Росією не зупинилися через те, що Україна відвернулася від дипломатії. На його думку, єдиною причиною цьому є те, що Росія продовжує вести війну.

Я не буду тиснути на український уряд – приватно чи публічно – щоб він пішов на будь-які територіальні поступки. Це було б неправильно і суперечило б усталеним принципам,

– запевнив Джозеф Байден.

Після цього він додав, що Кремль зараз намагається взяти під контроль якомога більшу частину України. Саме тому США мають продовжувати працювати над зміцненням нашої держави.

Нову військову допомогу вже анонсували

Слід зауважити, що напередодні виходу цього інтерв'ю Байдена вже стало відомо, що США оголосять про нову підтримку України. Відповідну заяву зробив 31 травня представник Держдепу. Проте він сказав, що детальніше про всю допомогу зможуть розповісти найближчими днями.

Важливо – США не постачатимуть ракетні системи великої дальності: дивіться відео