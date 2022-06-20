"Ми найбільш тупа частина": окупант бідкається жінці, що ще не скоро повернеться з війни

Шанси росіян повернутися додому з війни проти України дуже мінімальні. Здається, це вже почало доходити навіть до них .

Втрати російських окупантів сягають просто шалених масштабів, тому про ротацію загарбники можуть забути. Вони вже втратили будь-яку надію здобути бодай якусь "перемогу" та мріють лише про одне – як повернутися додому, можна навіть й з ушкодженнями.

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Росіяни хочуть додому

Наші розвідники перехопили чергову розмову російського окупанта з його пасією. Він плаче через відсутність ротації та хоче додому.

Як розповів окупант, він перебуває на війні з самого початку, вже "втомився" та хоче додому. Він шукає різні способи уникнути смерті від ЗСУ, але наразі нічого путнього йому придумати не вдається.

За словами росіянина, його командир повідомив про те, що вони тут "ще надовго". Окрім того, його бригада із Сахаліну планує воювати проти України 6 місяців, в той час, як інші бригади – 3 – 4 місяці. Втім, воювати так довго їм навряд чи вдасться, адже від їхньої бригади вже залишилися жалюгідні рештки. На Сахаліні вже також нікого не залишилося – всіх кинули на війну проти України.

Врятувати окупанта від загибелі може хіба що довідка про хворобу, але видавати йому таку ніхто не збирається.

Ми тут надовго не тому, що ми "найбільш бойова частина", а тому, що ми "найбільш бойова частина",

– сказав окупант.

Війна Росії проти України: останні новини

Литва заборонила транзит російських вантажів у Калінінград, які потрапили під санкції. Росія обурено заявила, що знайде будь-який спосіб пробити дорогу для своїх вантажів та оголосила військові навчання у Калінінградській області.

Росіяни завдали аж 14 ракетних ударів по Півдню. Внаслідок ворожого обстрілу в Одесі згорів склад. На щастя, наразі немає жодної інформації щодо постраждалих або загиблих серед цивільного населення.

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