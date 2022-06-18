Ми не можемо перекласти цю війну на наших дітей, – Цимбалюк

Українські захисники героїчно воюють за наші землі, які російські окупанти хочуть забрати. І ми обов’язково отримаємо перемогу. Експерти кажуть, що це треба зробити і для того, щоб нашим дітям не довелося воювати з цим ворогом.

Про це 24 каналу сказав журналіст Роман Цимбалюк. Він заявив, що не сумнівається в тому, що Україна відвоює свої території хоча б до "стану 23 лютого".

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За його словами, в іншому випадку Україна просто не закінчить війну. "Адже проблема російської армії в тому, що вони можуть відправити ще багато "м‘яса", і ми можемо довго воювати", – наголосив він.

Цимбалюк каже, що ми не можемо погодитися на втрату Херсона і залишити наших людей там, бо росіяни за декілька років вб’ють або одягнуть в російську військову форму, як було в Донбасі, та поженуть стріляти в нас.

Він запевнив, що Україна не може залишити своїх людей там. "Окрім того, як без Херсона буде жити Україна? І головне – на що? Це ж наша економіка", – додав журналіст.

Цимбалюк каже, що ми будемо воювати, адже отримуємо західну зброю.

І ми будемо воювати не тому, що я хочу крові чи не розумію, що це жертви тощо… Я не впевнений, що ми маємо право перекласти цю війну на наших дітей. І більшість українців з цією тезою погоджуються,

– вважає він.

Дивіться повне інтерв’ю з Романом Цимбалюком:



Втрати окупантів у війні

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати російським окупантам значних втрат. Станом на 18 червня вже знищили 33 350 загарбників. Лише за добу наші оборонці ліквідували 200 ворогів та підбили корабель "Василій Бех".

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