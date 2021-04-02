Ми не можемо заборонити артистам виступати у Росії, – Ткаченко

Україна не може заборонити українським артистам виступати в Росії. Однак вони повинні розуміти, що, обравши такий шлях, можуть зіпсувати кар'єру в Україні.

Про це міністр культури України Олександр Ткаченко заявив в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит". Він зазначив, що події 2014 року розділили український шоу-бізнес.

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"Ми знаємо артистів, які у 2014 році припинили виступи в Росії і зосередились на українському та міжнародному ринках. Однак ми не можемо заборонити Ані Лорак, Світлані Лободі чи іншим, кому подобається Москва, виступати там. Це їхня справа", – сказав Ткаченко.

За його словами, лише громадськість може публічно говорити про те, чи сприйматиме вона таке ставлення.

Водночас він додав, що в Україну заборонений в'їзд тим, хто незаконно відвідував Крим. Якщо артисти все ж обрали такий шлях – дороги назад немає, виступати в Україні вони не зможуть.

Також Ткаченко зауважив, що тренд на співробітництво українських та російських продюсерів спадає. З'являється можливість співпрацювати з міжнародними компаніями, які приїжджають в Україну.

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