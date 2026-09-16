Тому про такі історії потрібно говорити. Про це пише Святослав "Калина" Паламар.

Журналісти мають ставити запитання. Правоохоронці – розслідувати. Посадовці – відповідати за свої рішення. А суспільство – вимагати не лише гучних заяв, а фактів і конкретних результатів.

Росія використовує наші слабкості

Але є ще одна важлива річ – ми живемо у війні.

Росія використовує кожну нашу внутрішню проблему, щоб переконати світ і нас самих у тому, що Україна нібито неспроможна бути сильною державою. Реальні проблеми при цьому змішуються з маніпуляціями, перебільшеннями та інформаційними операціями.

Це не означає, що ми повинні мовчати про корупцію. Навпаки. Сильна держава – це держава, яка не боїться говорити про власні проблеми і здатна їх вирішувати.

Але також, нам потрібно навчитися відділяти факти від інформаційного шуму. Не дозволяти справедливому обуренню перетворюватися на ненависть одне до одного.

Бо зрештою ми воюємо не лише за територію. Ми воюємо за країну, в якій хочемо жити після війни. За країну, де закон один для всіх. Де влада відповідає перед суспільством. Де гідність людини важить більше за посаду, зв'язки чи гроші.

Не дозволяймо себе роз'єднати

Боротьба з корупцією – частина нашої боротьби. Як і наша здатність залишатися суспільством, яке не дозволяє себе роз'єднати.

Україна вже проходила через важкі політичні кризи, конфлікти та гучні скандали. Ми вистояли. І сьогодні наше завдання – не дозволити ні корупції, ні маніпуляціям, ні взаємній ненависті зламати те, за що ми платимо таку високу ціну.

Сильна Україна починається не з красивих слів. Вона починається з відповідальності кожного – від звичайного громадянина до найвищого посадовця.