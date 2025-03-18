Ми не салат і не компот, щоб бути в "меню" у Путіна, попри його апетити, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що продуктивні мирні переговори неможливі без участі України. Президент наголосив, що не хоче, щоб "ми були в списку "меню" для Путіна" серед інших питань міжнародного порядку денного.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію лідера.

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Журналісти запитали Зеленського, як він ставиться до спроб Путіна у переговорах з американською стороною обговорювати більш "ширше коло" питань, наприклад проблеми на Близькому Сході.

Ширше коло питань – це для того, щоб виключити Україну максимально із цього процесу. Дійсно, у сторін є широке поле своїх тем, і це зрозуміло. Америка – самостійна держава…, вони можуть обговорювати що завгодно,

– вказав президент.

Він зазначив, що "це їхні двосторонні відносини, хоча, безумовно, вони мають вплив і на нашу ситуацію, передусім на війну в Україні".

І тому я не хотів би… Я про це говорив абсолютно відверто американській стороні. При всій повазі, не хочу нікого ображати, але я не хочу, щоб ми були в списку "меню" для Путіна. Розумієте? Ми не салат і не компот для цієї людини, незважаючи на його апетит,

– наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна – самостійна держава.

"Тому без нас про нас, я вважаю, що домовлятись неправильно, бо результату бажаного для всіх не буде", – сказав український гарант.

Зауважимо, що військовий аналітик Майкл Кларк заявив телеканалу Sky, що той факт, що Зеленський не брав участь у сьогоднішніх переговорах, говорить багато про що.

"У дипломатичних колах є стара приказка: "Якщо тебе немає за столом, ти в меню". І повірте мені, Україна є у меню", – висловився аналітик.

Зазначимо, що президент під час пресконференції також розповів, що наразі не спілкувався із лідером США Дональдом Трампом після його розмови з російським диктатором Путіним. Проте він сподівається, що дзвінок відбудеться.