Ми не страждаємо, ми вмираємо, – друг Шишова закликав Україну допомогти
Джерело:24 канал
У Києві під посольством Білорусі соратники та друзі загиблого Віталія Шишова провели акцію. Друзі активіста наголошують, що білорусів режим не просто вбиває, їх страчують.
Про це розповів Євген – друг загиблого Віталія. Він наголосив, що ніколи не думав, що його під посольство батьківщини приведе саме така причина.
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Це не просто смерті, це – страти, – учасник акції
Скільки людей уже померли, скільки людей стратили. Це не вбивства смерті – це страти. Як інакше можна назвати вчинок проти людини, яка була сміливою, гордою та ніколи не ховав ані обличчя, ані погляди,
– сказав Євген.
Він впевнений, що мирний час для Білорусі таки настане, проте ціна його буде непоправно висока. Євген звернувся до України та активістів, які живуть за кордоном з проханням допомогти. Він наголосив, що допомога, звісно, є, проте її недостатньо.
Кожен з білорусів готовий віддячити за допомогу
Я не прошу, я прямо кажу Україні: допоможіть білорусам і кожен з них віддасть вам удвічі більше. Ми не страждаємо, ми вмираємо. Це ненормально,
– зауважив Євген.
Зазначимо, що під час акції виступила і дівчина загиблого Шишова – Божена. Вона закликала співгромадян позбутись ілюзій, що мирні протести можуть усунути від влади режим Лукашенка.
Дивіться відео з акції під посольством Білорусі:
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Головне про загибель Віталія Шишова:
- Глава "Білоруського дому" в Україні Віталій Шишов зник 2 серпня під час пробіжки у Києві.
- 3 серпня хлопця знайшли повішеним в одному зі столичних парків.
- Поліція розглядає версії самогубства та умисного вбивства.
- В Україну Віталій Шишов приїхав восени 2020 – коли почались переслідування опозиціонерів в Білорусі.