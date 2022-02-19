Ми не стріляємо, – в ООС та МЗС спростували фейки росіян про снаряди в Ростовській області

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував фейки росіян про нібито українські снаряди в Ростовській області. У штабі Операції об'єднаних сил також відреагували на ситуацію, наголосивши, що Україна не стріляє.

Ситуація загострюється щогодини, заявив Кулеба на 5 українському ланчі у Мюнхені. Росія поширює фейки, мовляв, 2 українські снаряди впали за 100 кілометрів від російсько-українського кордону.

До речі Росія продовжує ширити фейки: заявили про новий "розірваний снаряд" у Ростовській області

Ми не стріляли, це не наші снаряди. Це останнє, чим ми зацікавлені – далі ескалювати ситуацію,

– наголосив Кулеба.

Реакція ООС

У штабі наголосили, що ворог використовує пропагандистські методи ведення інформаційної війни. Таким чином окупанти хочуть звинуватити ЗСУ.

Інформацію про буцімто "українські снаряди" назвали фейковою. Наголосили, що, за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях та обстрілюють населені пункти.



Фейки росіян / Скриншот ООС



Російські фейки / Скриншот ООС

Росія поширює фейки

Російські ЗМІ 19 лютого писали, що у Ростовську область прилетіли 2 снаряди. Стверджували, нібито у Тарасівському районі близько 4:00 ранку снаряд впав за 300 метрів від житлового будинку. У Слідчому комітеті Росії порушили кримінальну справу.

Згодом заявили, що у тому ж районі виявили боєприпас від системи "Град". У телеграм-каналах з'явились повідомлення, нібито снаряд влучив у житловий будинок на хуторі у Станиці Митякінській.

До речі – Окупанти заявили про сильний вибух у Луганську: